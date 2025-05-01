Hindistan'da Okul Yemeğindeki Yılan Kalıntısı, Yüzlerce Öğrenciyi Zehirledi

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir okulda yılan kalıntısı çıkan yemekten yüzlerce öğrencinin zehirlendiği gerekçesiyle halk sokaklara döküldü.

News18'in haberine göre, haberine göre, Bihar'a bağlı Mokama kasabasında, 24 Nisan'da yüzlerce öğrenci, bir devlet okulunda verilen ve içinden yılan kalıntısı çıkan yemek nedeniyle zehirlendi.

Zehirlenen öğrencilerden en az 22'si hastaneye sevk edilirken, olay bölge halkının tepkisine yol açtı.

Öfkeli gruplar, bir karayolunu trafiğe kapatarak okul yönetiminin ihmalinin çocukların sağlığını tehlikeye attığını ileri sürdü.

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), olayla ilgili olarak Bihar polisi ve yerel yetkililerden çocukların sağlık durumuna ilişkin acil bir rapor talep etti.

Komisyonun açıklamasında, "Eğer bu iddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi biçimde ihlali anlamına gelir." denildi.

Hindistan, dünyadaki en büyük okulda ücretsiz yemek programına sahip ülkelerden biri.

Ülkede, 2013'te ise okul yemeğine karışan tarım ilacı nedeniyle 23 öğrenci hayatını kaybetmişti.