Haberler

Hindistan'da Öksürük Şurubu İle İlgili Skandal: 11 Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde, toksik kimyasal içerdiği belirlenen öksürük şurubunu kullanan 11 çocuk yaşamını yitirdi. İlacı reçete eden doktor gözaltına alındı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde, 11 çocuğun öksürük şurubundan hayatını kaybettiği şüphesi üzerine söz konusu ilacı reçete eden doktor gözaltına alındı.

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 11 çocuk yaşamını yitirdi.

Ölümler sonrası yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden çocukların kullandığı öksürük şurubunda bulunan ve yüksek dozda alınması durumunda böbrek yetmezliği ile ölüme yol açabilen toksik kimyasal "dietilen glikol" oranının yasal sınırları aştığı belirlendi.

Polis, ölen çocukların çoğuna öksürük şurubu reçete ettiği tespit edilen Praveen Soni isimli doktorun gözaltına alındığını açıkladı.

Soni'nin "çocukların tedavisinde ihmalkarlık" gerekçesiyle derhal görevden uzaklaştırıldığını kaydeden polis, hem doktor hem de şurubu üreten Sresun Pharmaceuticals şirketi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Olayın ardından eyalet hükümeti, söz konusu şurubun ve üretici firmanın diğer ürünlerinin satışını durdurdu.

Hindistan, 2023'te, çok sayıda çocuğun öksürük şuruplarına bağlı ölümü üzerine soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılan "klorfeniramin maleat ve fenilefrin karışımı" şurup ve tabletleri 4 yaş altındakilere yasaklamıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Rumlardan büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
Nepal'de şiddetli yağışlar 47 can aldı

Şiddetli yağışlar can aldı: 47 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.