Hindistan'da farklı inançlara mensup genç çiftin öldürülmesi derin endişeye yol açtı

Uttar Pradeş'te farklı inançlara sahip bir genç çiftin öldürülmesi ve kadının kardeşlerinin gözaltına alınması, bölgede derin endişeye yol açtı. Olayın bir 'namus cinayeti' olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde farklı inançlara mensup genç çiftin öldürülmesi ve kadının üç kardeşinin cinayet şüphesiyle gözaltına alınması bölgede derin endişeye yol açtı.

BBC'nin haberine göre, polis, 19 yaşındaki Hindu kadın Kajal ile 27 yaşındaki Müslüman Muhammed Arman'ın cesetlerini 21 Ocak'ta eyalete bağlı Moradabad kentinin Umri köyü yakınlarında bir nehir kıyısında toprağa gömülü halde buldu.

Uttar Pradeş polisi, çiftin iki gün önce kürekle dövülerek öldürüldüğünü ve öldürülen Hindu kadının üç kardeşinin cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Eyalet polisi yetkililerinden Muniraj G, olayın bir "namus cinayeti" olabileceğini belirterek, cinayetin kadının farklı bir inançtan biriyle ilişki yaşaması nedeniyle işlendiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Başkent Yeni Delhi'ye yaklaşık 182 kilometre uzaklıktaki Umri köyünde yaklaşık 400 Hindu ve Müslüman ailenin birlikte yaşadığı, şimdiye kadar dini temelli bir gerginlik yaşanmadığı ifade ediliyor.

Köy sakinlerinden Mahipal Saini, Kajal ile Arman arasındaki ilişkinin köydeki farklı inançlara mensup ilk birliktelik olduğunu ve cinayetin bölgede endişeye yol açtığını belirtti.

Öte yandan, polis, olayın ardından köyde olası dini gerilimleri önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin artırıldığını, günlük yaşamın ise yavaş yavaş normale döndüğünü bildirdi.

Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosunun (NCRB) verilerine göre, ülkede 2014'te 18 olarak kaydedilen namus cinayeti sayısı, 2023'te 38'e yükseldi. Ancak insan hakları savunucuları, birçok vakanın sıradan cinayet olarak kayıtlara geçmesi nedeniyle gerçek sayının yüzlerle ifade edildiğini savunuyor.

Uzmanlar, Hindistan'da evliliklerin büyük çoğunluğunun hala aileler tarafından aynı kast ve inanç içinde düzenlendiğini, bu kalıpların dışına çıkan çiftlerin ciddi baskılarla karşılaştığını belirtiyor.

