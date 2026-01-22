Haberler

Hindistan'da 15 Maocu isyancı çatışmada öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jharkhand eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 15 isyancının öldüğü bildirildi. Operasyonlar devam ediyor.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, 15 isyancının öldüğü bildirildi.

NDTV televizyonunun haberine göre, yetkililer, eyaletin Batı Singhbhum bölgesindeki ormanlık alanda güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma çıktığını belirtti.

Açıklamada, çatışmada ilk belirlemelere göre 15 Maocu isyancının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin çok sayıda mühimmat ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü aktarıldı.

Maocu isyancılar, 1967'den bu yana silahlı eylemler yapıyor

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan bu yana 8 bini sivil olmak üzere, 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu
Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor

Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor