Hindistan'da kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 18 işçi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 18 işçi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yetkililer, olayın yasa dışı kömür çıkarma faaliyetleri sırasında gerçekleştiğini bildirdi.

Hindistan'da kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu en az 18 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

NDTV televizyonunun haberine göre yetkililer, Meghalaya eyaletinin Doğu Jaintia Hills bölgesindeki bir madende patlama meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, patlamada en az 18 işçinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Olayın yasa dışı kömür çıkarma faaliyetleri sırasında meydana geldiğini belirten yetkililer, madende mahsur kalan kişiler olabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

