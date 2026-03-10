Hindistan'da inşaat sahasında göçük meydana geldi, 7 işçi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde inşaat sahasında meydana gelen göçükte 7 işçi yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki inşaat sahasında yapılan kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonucu 7 işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Rajasthan'ın Bhiwadi kentindeki inşaat sahasında kazı çalışmaları esnasında büyük bir toprak yığını aniden çöktü.
Yetkililer, toprak altında kalan 7 işçinin hayatını kaybettiğini, yaralıların ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Toprak altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.