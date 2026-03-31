Hindistan'da Hindu tapınağında yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir Hindu tapınağinde meydana gelen izdiham sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olayın ardından tapınağa giriş çıkışlar kapatılırken, soruşturma başlatıldı. Başbakan Modi, mağdurların ailelerine tazminat verileceğini açıkladı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Bihar'ın Nalanda bölgesinde çok sayıda kişinin bir araya geldiği Hindu tapınağında izdiham yaşandı.

Yetkililer, olayın ardından herkesin tahliye edildiği tapınağa giriş çıkışları kapattı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve mağdurların ailelerine tazminat verileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
Bircan Bali'den Zuhal Topal'a sert sözler: Uykularınız kaçacak, bekleyin

Zuhal Topal - Bircan Bali gerilimi büyüyor! "Uykularınız kaçacak"
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
Bircan Bali'den Zuhal Topal'a sert sözler: Uykularınız kaçacak, bekleyin

Zuhal Topal - Bircan Bali gerilimi büyüyor! "Uykularınız kaçacak"
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır

Tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
Böyle kayınvalide dost başına! Damadı için 15 kilo verdi

Allah herkese böyle kayınvalide versin! Damadı için yaptığına bakın