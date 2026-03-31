Hindistan'da Hindu tapınağında yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan Hindu tapınağında çıkan izdihamda 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Bihar'ın Nalanda bölgesinde çok sayıda kişinin bir araya geldiği Hindu tapınağında izdiham yaşandı.

Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın ardından herkesin tahliye edildiği tapınağa giriş çıkışları kapattı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve mağdurların ailelerine tazminat verileceğini belirtti.