Hindistan'da Havai Fişek Tesisinde Yangın: 6 Ölü, 2 Yaralı
Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde bir havai fişek tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangının ihmal sonucu çıkmış olabileceği bildirildi.
Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradeş eyaletinde bir havai fişek tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hindustan Times'ın haberine göre, Andra Pradeş'teki bir havai fişek tesisinde yangın çıktı.
Konuya ilişkin açıklama yapan polis, ilk belirlemelere göre yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığı belirtti.
Polis, yangının ihmal sonucu çıkmış olabileceğini belirtti.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel