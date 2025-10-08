Haberler

Hindistan'da Havai Fişek Tesisinde Yangın: 6 Ölü, 2 Yaralı

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde bir havai fişek tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangının ihmal sonucu çıkmış olabileceği bildirildi.

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradeş eyaletinde bir havai fişek tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Andra Pradeş'teki bir havai fişek tesisinde yangın çıktı.

Konuya ilişkin açıklama yapan polis, ilk belirlemelere göre yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığı belirtti.

Polis, yangının ihmal sonucu çıkmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
