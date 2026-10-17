Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Hindistan'da hacı otobüsü Rajasthan'da kanala yuvarlandı, 7 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da hacıları taşıyan otobüs, Rajasthan'ın Kota bölgesinde refüjü aşarak 6 metre derinliğindeki kanala yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı; yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Hindistan'da hacıları taşıyan otobüsün Rajasthan eyaletinde kanala düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinden ayrılan ve yaklaşık 20 hacıyı taşıyan otobüs Rajasthan eyaletinde kaza yaptı.

Otobüsün, eyaletin Kota bölgesinde refüjü aşarak 6 metre derinliğindeki kanala yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yetkililer, kaza ihbarı üzerine olay yerine dört ambulansın sevk edildiğini, yaralıların??????? tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Husilerin saldırısında Aden'de kalkışa hazır uçağın 500 metre yakınına iki füze düştü

Savaş durmuyor! Yolcu uçağının yakınına füze attılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor

Aralarında İstanbul da var! Saat verildi, yeniden geliyor
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hatırlı isme' rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest
Beşiktaş'a sakatlanan Orkun Kökçü'den kötü haber

Beşiktaş'a kaptanından kötü haber! Bu maçlarda forma giyemeyecek
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti

Diyarbakır'da korkunç manzara! Yüksek gerilim direğinde bulundu
Gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür hakkında karar verildi!