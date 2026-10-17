Hindistan'da hacı otobüsü Rajasthan'da kanala yuvarlandı, 7 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hindistan'da hacıları taşıyan otobüsün Rajasthan eyaletinde kanala düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinden ayrılan ve yaklaşık 20 hacıyı taşıyan otobüs Rajasthan eyaletinde kaza yaptı.

Otobüsün, eyaletin Kota bölgesinde refüjü aşarak 6 metre derinliğindeki kanala yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yetkililer, kaza ihbarı üzerine olay yerine dört ambulansın sevk edildiğini, yaralıların??????? tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Kaynak: AA