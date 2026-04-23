Hindistan'da Freni Boşalan Kamyon Araçlara Çarptı: 11 Ölü

YENİ DELHİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde çok sayıda aracın karıştığı bir kazada en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Polis, kazanın çarşamba gecesi eyaletin başkenti Lucknow'un yaklaşık 284 kilometre güneydoğusundaki Mirzapur ilçesinin Dramandganj bölgesinde meydana geldiğini açıkladı.

Dik bir yokuştan inerken freninin boşaldığı belirtilen bir kamyonun yol üzerindeki birçok araca çarptığı bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

