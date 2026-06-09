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Hindistan'da çocuklarını okul servisine götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Kerala eyaletinde çocuklarını okul servisi durağına götüren bir kadın, yoğun sis nedeniyle fark edemediği dişi filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti, 11 yaşındaki oğlu yaralandı. Yetkililer bölgede daha önce yabani hayvan uyarısı yapmıştı.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, çocuklarını okul servisinin beklediği durağa götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybederken, 11 yaşındaki oğlu yaralandı.

The Hindu gazetesinin haberine göre, konuya ilişkin basına konuşan hükümet yetkilileri, olayın Kerala eyaletine bağlı Idukki bölgesinde meydana geldiğini kaydetti.

Mari adlı kişinin, 11 yaşındaki oğlu ve 15 yaşındaki kızıyla okul servisi durağına giderken yavrularıyla civarda bulunan dişi fille karşılaştığını aktaran yetkililer, Mari'nin, yoğun sis nedeniyle fili fark edemediğini belirtti.

Saldırı sonucu Mari'nin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan yetkililer, oğlunun yaralandığını, birkaç metre geriden yürüyen kız çocuğunun ise saldırıdan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Haberde, yetkililerin daha önce bölgede yabani hayvan görüldüğüne ilişkin uyarılarda bulunduğu ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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