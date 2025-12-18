Haberler

Hindistan'da fil sürüsünün saldırdığı köy sakinlerinden 4 kişi öldü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletindeki Ramgarh bölgesinde, 42 filden oluşan bir sürü, köy sakinlerine saldırarak 4 kişinin ölümüne neden oldu. Olayda çok sayıda yaralı da bulunuyor.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletine bağlı Ramgarh bölgesinde 42 filden oluştuğu belirtilen sürü, girdikleri köylerin sakinlerine saldırarak, saatler içinde 4 kişinin ölümüne neden oldu.

The New Indian Express gazetesine göre, Ramgarh bölgesindeki köylerde vahşi fil sürüsünün arka arkaya saldırıları paniğe yol açtı.

İlk saldırı, 16 Aralık'ta yerel saatle akşama doğru meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölge sakinleri, yol kenarında dinlenen fil sürüsüne yaklaşarak onlarla fotoğraf çekinmeye çalıştı.

Fillerden biri, kendisine çok yaklaşan 33 yaşındaki adamı yakaladı ve ezerek öldürdü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde aynı sürünün başka köye girmesinin ardından fillerin yüksek sesinden korkanlar, evlerinden kaçmaya başladı. Çıkan kargaşada 40 ve 45 yaşlarındaki iki kadın, filler tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Fil sürüsünün sonrasında saldırdığı 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirdi.

Sürünün girdiği köylerde yaralananların da olduğu ve evlerin hasar gördüğü belirtildi.

Bölge yetkilileri, gruplar halinde gezinen sürünün 42 filden oluştuğunu aktardı.

Sürünün bölgede halen aktif olduğu, kolluk kuvvetlerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
