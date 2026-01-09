Haberler

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde yılbaşından beri bir filin saldırıları sonucu 17 kişi öldü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde yılbaşından bu yana bir filin saldırıları sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, filin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinin Batı Singhbhum bölgesinde yılbaşından bu yana bir filin saldırıları sonucu 17 kişinin öldüğü belirtildi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Batı Singhbhum'da bir filin 1 Ocak'tan bu yana çok sayıda kişiye saldırdığı bildirildi.

Filin saldırıları sonucu 17 kişinin öldüğünü belirten yetkililer, filin lokasyonunun belirlenemediğini açıkladı.

Yetkililer, filin yakalanıp başka bir bölgeye taşınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Verilere göre, Hindistan'da 2020-2024 döneminde 1701 kişi fil saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti.

