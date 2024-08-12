Stajyer hekim tecavüz edilip öldürüldü! Ülkedeki doktorlar grevde

Hindistan'ın Yeni Delhi, Mumbai, Kalküta ve diğer bazı şehirlerinde doktorlar, bir stajyer doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesini protesto etmek için greve gitti.

NDTV televizyonunun haberine göre, Hindistan'da doktorlar, 32 yaşındaki stajyer doktorun cansız bedeninin 9 Ağustos'ta Kalküta'daki bir hastanede bulunmasının ardından grev başlattı. Acil olmayan cerrahi operasyonları süresiz durdurma kararı alarak greve giden doktorlar, ayrıca sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını talep etti. Doktorlar, soruşturma sonuçlanana kadar protestolarına devam edeceklerini belirtti.

HASTANEYE SIK SIK GELİYORMUŞ

Polis, olaya ilişkin Sanjoy Roy isimli şüphelinin gözaltına alındığını ve şahsın, stajyer doktorun çalıştığı ve cansız bedeninin bulunduğu hastaneye sık sık gelen bir kişi olduğunu duyurdu.