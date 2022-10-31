Hindistan'da Çöken Köprüde Ölü Sayısı 60'a Yükseldi Güncel Haberler GUJARAT, 31 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinin Morbi bölgesinde çöken bir asma köprünün yanında devam eden kurtarma operasyonu görülüyor, 30 Ekim 2022. Eyalette Pazar akşamı çöken köprüde ölü sayısı 60'a yükseldi. GUJARAT, 31 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinin Morbi bölgesinde çöken bir asma köprünün yanında devam eden kurtarma operasyonu görülüyor, 30 Ekim 2022. Eyalette Pazar akşamı çöken köprüde ölü sayısı 60'a yükseldi. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Gujarat India Güncel Haberler

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