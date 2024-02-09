Hindistan'da cami yıkımı protestoları sonrası süresiz sokağa çıkma yasağı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Haldwani şehrinde bir medrese ve caminin yıkımı nedeniyle çıkan şiddetli çatışmaların ardından süresiz sokağa çıkma yasağı kararı verildi. Yasağa uymayanlar için polise vur emri verilirken bölgede internet erişimi durduruldu ve okullar kapatıldı.

Eyalet hükümeti yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand'da bulunan şehirde dün bir medrese ve camininyıkılmasının ardından ölümlerle sonuçlanan çatışmalar nedeniyle alınan kararları açıkladı. Tüm şehirde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, karara uyulmaması halinde ise polise "vur emri" verildi. Ayrıca, internet hizmetleri durduruldu ve okullar kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Yerel bir mahkemenin yerel otoritenin izni olmadan devlet arazisine inşa edildiği iddiasıyla bir cami ve medresenin yıkılmasına hükmeden kararının ardından şehirde tansiyon yükselmişti.

Yıkım için giden yetkililer ve polis, karara tepki gösteren binlerce protestocuyla karşı karşıya gelmişti.

Çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 150'den fazla polis yaralanmıştı. Çok sayıda kişi de hastaneye kaldırılmıştı.