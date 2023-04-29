Hindistan'da bina çöktü: 3 ölüEnkaz altında kalan 12 kişi kurtarıldı

- Hindistan'da bina çöktü: 3 ölü

Enkaz altında kalan 12 kişi kurtarıldı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Bhiwandi kentinde bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi enkaz altından kurtarıldı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Bhiwandi kentinde eski bir bina çöktü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de enkaz altından kurtarıldığı kaydedildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, olay yerine gelen arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.