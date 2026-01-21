Haberler

Hindistan'da Papaz Bipin Bihari Naik'e inanılmaz saldırı: Zorla inek dışkısı yedirildi

Güncelleme:
Hindistan'ın Odisha eyaletinde görev yapan Hristiyan papaz Bipin Bihari Naik'in, aşırı milliyetçi Hindutva ideolojisine sahip olduğu öne sürülen bir grubun saldırısına uğradığı iddiası ülkede infial yarattı. Saldırıda papaza inek dışkısı yedirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Hindistan'ın Odisha eyaletinde, Hristiyan papaz Bipin Bihari Naik'in bir grup tarafından saldırıya uğradığı ve inek dışkısı yedirilmeye çalışıldığı iddiaları gündeme oturdu. Olay, dini azınlıklar ve aşırı milliyetçi Hindutva grupları arasındaki gerilimi yeniden tartışmaya açtı.

DUA TOPLANTISINA BASKIN: 40 KİŞİLİK GRUP İÇERİ GİRDİ

Maktoob Media ve yerel haberler saldırının 4 Ocak 2026'da Dhenkanal bölgesinin Parjang köyünde yaşandığını aktarıyor. Naik ile birlikte ailesi ve birkaç Hristiyan aile bir evde dua ediyordu. İddiaya göre yaklaşık 40 kişilik bir grup, evin önünde toplandıktan sonra içeri girerek toplantıya katılanlara saldırdı.

VAHŞİCE DÖVDÜLER, İNEK DIŞKISI YEDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Naik'in eşi Vandana'nın ifadesine göre; saldırganlar evdekileri dövdü, papazı dışarı sürükledi ve sopalarla darbetti. Papazın yüzüne kırmızıboya sürüldü, boynuna terlikten çelenk takıldı ve köyde saatlerce dolaştırıldı. Daha sonra Naik'in elleri bağlanarak bir tapınağa bağlandığı ve burada inek dışkısı yemeye zorlandığı öne sürüldü.

Saldırganların Naik'e yalnızca fiziksel işkence yapmakla kalmayıp aynı zamanda "Jai Shri Ram" gibi Hindutva ile özdeşleşen sloganları da zorla attırmaya çalıştığı belirtildi. Bu slogan, Hindistan'da milliyetçi çevrelerde yaygın olarak kullanılan bir dini-millî ifadedir.

POLİSİN 2 SAAT SONRA GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Vandana, polise yardım çağrısında bulunduğunu ancak yetkililerin olay yerine yaklaşık iki saat sonra geldiğini iddia etti. Naik kurtarıldıktan sonra polis karakoluna götürüldü, fakat ilk etapta gerekli tıbbi yardımı alamadığı ve olayla ilgili henüz ciddi bir tutuklama yapılmadığı bildiriliyor.

ZORLA DİN DEĞİŞTİRME SUÇLAMASI

Yerel raporlarda, grubun papazı ve Hristiyanları "zorla din değiştirme" yaptıkları iddiasıyla suçladığı, bunun da saldırının tetikleyicisi olduğu ileri sürüldü.

Buna karşılık Naik ve ailesinin polise şikâyette bulunduğu, fakat saldırganlar hakkında açılan soruşturmaya ek olarak papaz hakkında da karşı bir suçlama kaydedildiği aktarıldı.

Bu olay, Hindistan'da dini azınlıklara yönelik saldırı iddialarının arttığı bir dönemde yaşandı. Hristiyan ve diğer dini gruplar, son yıllarda benzer olaylarla karşılaştıklarını belirterek endişelerini dile getiriyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Medet - Güncel


