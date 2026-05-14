Hindistan bayraklı bir gemi Umman açıklarında saldırıya uğradı

Hindistan bayraklı bir kargo gemisi, Umman açıklarında saldırıya uğradı. Gemideki mürettebatın tamamı kurtarıldı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı ve sivil denizcilerin hedef alınmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Umman açıklarında, Hindistan bayraklı gemiye düzenlenen saldırının "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ticari gemilerin ve sivil denizcilerin hedef alınmaya devam etmesini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hint basınındaki haberlere göre de Somali'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Hindistan bayraklı bir kargo gemisi, Umman açıklarında saldırıya uğradı.

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanlığından yetkililer, saldırının ardından yangın çıkan geminin daha sonra dengesini kaybederek battığını belirtti.

Gemideki 14 mürettebatın tamamının Umman makamlarınca kurtarıldığını kaydeden yetkililer, saldırının sorumlularına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Yetkililer, Umman'ın olayla ilgili soruşturma başlattığını aktardı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
