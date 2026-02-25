Hindistan Başbakanı Modi İsrail'de: Gündemde Savunma ve Teknoloji Alanında İş Birliği Var

(ANKARA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gitti. Ziyaretin, Hindistan ile İsrail arasında savunma, güvenlik ve yüksek teknoloji alanlarındaki iş birliğini yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gitti. Modi, Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu tarafından resmi törenle karşılandı.

Netanyahu, Modi'yi karşılarken "Burada olmanız harika. Konuşacak çok şeyimiz var" dedi. Törenin ardından iki lider havalimanında ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.

İki günlük ziyaret kapsamında Modi'nin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Kudüs'teki Hint toplumu ile bir araya gelmesi, Knesset'te konuşma yapması, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi ve İsrailli şirketlerin yer aldığı bir teknoloji sergisini ziyaret etmesi planlanıyor. Netanyahu ile resmi bir akşam yemeği de programda yer alıyor.

İsrail medyasına göre Tel Aviv, Modi'nin ziyaretini, bölgesel iş birliğini güçlendirme ve "radikal eksenlere" karşı ortaklık oluşturma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriyor. İsrail ile Hindistan arasında özellikle savunma ve yüksek teknoloji alanlarında son yıllarda büyüyen iş birliğinin ziyaretin ana başlıkları arasında yer alacağı belirtiliyor.

Modi'nin bu ziyareti, Gazze savaşının başlamasından bu yana İsrail'e yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Programında Filistinli liderlerle görüşme yer almaması dikkat çekerken, Yeni Delhi'nin İsrail ile savunma, teknoloji ve ticaret alanlarında büyüyen iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Hindistan bir yandan 7 Ekim saldırılarını kınayıp İsrail'e destek mesajı verirken, diğer yandan Gazze'deki sivil kayıplar konusunda endişe dile getiriyor ve iki devletli çözüm vurgusunu sürdürüyor

Ziyaret, ayrıca bölgesel gerilimin yükseldiği bir döneme denk geliyor. ABD'nin İran'a yönelik askeri baskıyı artırması ve bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesi, daha geniş bir çatışma riskini gündeme getirirken; Batı medyasına konuşan uzmanlara göre Modi'nin temaslarında bölgesel kriz başlıkları kamuoyu önünde değil, kapalı kapılar ardında ele alınabilir.

Yeni Delhi ile uzun süredir gerilimli ilişkiler yürüten Pakistan'ın geçen ay Suudi Arabistan ile savunma iş birliği anlaşması imzalaması, Güney Asya ile Körfez arasındaki askeri temasların yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlanmıştı. Bu gelişmenin, Hindistan'ın İsrail ile savunma ve teknoloji alanındaki ortaklığını güçlendirme arayışıyla aynı döneme denk gelmesi, bölgesel dengeler bağlamında dikkatle izleniyor.

