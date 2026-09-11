Hindistan Başbakanı Modi'den "Orta Doğu'da kalıcı barış için çabaların sürdürülmesi" mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Modi, ülkenin başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alan Modi, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Modi, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, seyrüsefer ve ticaret özgürlüğünün korunması ile denizcilerin güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Modi, Guterres ile görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan diğer bir açıklamaya göre ise Modi, zirve kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili, çok kutupluluğun önemi, devam eden çatışmalar, seyrüsefer özgürlüğü, yapay zeka, yenilenebilir enerjideki gelişmeler ve küresel gıda güvenliği konularını ele aldı.

Kaynak: AA