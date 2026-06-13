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Hindistan, Ticari Gemilere Yönelik Saldırılar Nedeniyle ABD'ye Protesto Notası Verdi

Hindistan, Ticari Gemilere Yönelik Saldırılar Nedeniyle ABD'ye Protesto Notası Verdi
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Umman Körfezi'nde Hintli denizcilerin bulunduğu ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ABD Maslahatgüzarı Jason Meeks'i bakanlığa çağırarak sert protesto notası iletti. Bakanlık, sivil deniz taşımacılığına karşı güç kullanılmasını kabul edilemez bulduklarını ve bu eylemlerin uluslararası deniz ticaretinin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

YENİ DELHİ, 13 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Umman Körfezi'nde Hintli denizcilerin bulunduğu ticari gemilere yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ABD'nin Hindistan Maslahatgüzarı Jason Meeks'in bakanlığa çağrıldığını ve kendisine "sert bir protesto notası" iletildiğini duyurdu.

ABD güçlerinin son üç günde benzer ticari gemilere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Bakanlıktan cuma günü yapılan resmi açıklamada, sivil deniz taşımacılığına karşı güç kullanılmasından duyulan derin endişe bir kez daha dile getirildi. Açıklamada, söz konusu eylemlerin kabul edilemez olduğu ve hassas bir dönemde hassas bir bölgede uluslararası deniz ticaretinin emniyetini, güvenliğini ve istikrarını zedelediği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
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