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Vakıftan İsrail'in Hind Receb Soruşturmasına Güvensizlik

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Hind Receb Vakfı, İsrail ordusunun Hind Receb ve ailesinin ölümü ile Refah'ta 15 sağlık görevlisinin öldürülmesine ilişkin soruşturma kararlarına güvenmediğini, iç soruşturmaların yapısal sorunlar nedeniyle hesap verebilirlik sağlamayacağını açıkladı.

Hind Receb Vakfı, İsrail ordusunun 6 yaşındaki Hind Receb ile ailesinden 6 kişinin, onları kurtarmaya giden 2 sağlık görevlisinin ve Refah'ta 15 Filistinli sağlık ve kurtarma görevlisinin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatma kararına şüpheyle yaklaştığını açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 29 Ocak 2024'te Hind Receb, ailesinden 6 kişi ve onları kurtarmaya gönderilen 2 sağlık görevlisinin öldürülmesine ilişkin ceza soruşturması açma kararına "hiçbir şekilde güvenmediği" belirtildi.

Açıklamada, 23 Mart 2025'te Refah'ta İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen 15 Filistinli sağlık ve kurtarma görevlisine ilişkin soruşturmanın da aynı kapsamda değerlendirildiği vurgulandı.

Vakfın açıklamasında, bu soruşturmaların "gerçekten yürütülmesi" halinde dahi adaletin sağlanması yolunda gerçek bir adım olarak görülmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, çok sayıda Filistinli, uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşunun, İsrail askerlerinin ihlallerine ilişkin yürütülen iç soruşturmaların yıllardır ciddi yapısal sorunlar taşıdığını ve güvenilir bir hesap verebilirlik mekanizması olarak görülemeyeceğini belgelediği belirtildi.

Kaynak: AA
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