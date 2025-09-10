Haberler

Hilvan Hükümet Konağı'nda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki Hükümet Konağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesindeki Hükümet Konağı'nda çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Hilvan ilçesinde, kaymakamlık, adliye ve birçok kamu kurumunun bulunduğu Hilvan Hükümet Konağı'nda saat 07.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, kaymakamlıktaki makam odasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman ve alevler, çevrede paniğe neden olurken, mesai saatleri dolayısıyla personelin binaya giriş ve çıkışlarına ise izin verilmedi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
