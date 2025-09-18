Haberler

Hilvan'da Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Gümüşlü hayatını kaybederken, eşi ve kızı yaralandı.

Mehmet Gümüşlü (55) idaresindeki 63 EG 586 plakalı otomobil, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile eşi Neslihan ve kızı Ebru Gümüşlü ağır yaralandı.

Ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Gümüşlü kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
