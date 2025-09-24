Haberler

Hilvan'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Ö.K. idaresindeki 06 KA 4925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hilvan-Siverek kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Oğul Gökçek, babasının 'bomba'sını böyle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.