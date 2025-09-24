Hilvan'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Ö.K. idaresindeki 06 KA 4925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hilvan-Siverek kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel