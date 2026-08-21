Kuriş Operasyonunda 58 Bin Euro ve Eski Bakana Ait Araç

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Marmaris'te yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı araçta 58 bin euro bulunduğu, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına geçiş üstünlüğüne tahsisli aracın bir ay trafikten men edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmayla Hilmi Tuna Kuriş, Muğla'nın Menteşe ilçesi Marmaris Kavşağı'nda yakalandı.

Şüphelilerin bulunduğu 34 plakalı, 2024 model Volvo S90 aracın San Sistem Lojistik adına kayıtlı olduğu ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar geçiş üstünlüğüne sahip araç olarak tahsis edildiği, araçta 58 bin euro bulunduğu tespit edildi.

Araçta yapılan incelemede ışıklı uyarı sistemlerinin mevzuata aykırı şekilde ön ve arka cam içerisinde de bulunduğu belirlendi. Trafik ekiplerince yapılan işlemler kapsamında araç bir ay süreyle trafikten men edildi.

Soruşturma kapsamında adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: ANKA