Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hillary Clinton görev süresi sınırlamalarını yapay buldu, kararı seçmenler verir dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, seçilmiş siyasetçilere görev süresi sınırı getirilmesine karşı çıktı. Görev süresi sınırlamalarını 'yapay' bulan Clinton, kararı seçmenlerin verdiğini belirtti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, seçilmiş siyasetçilerin görevde kalma süresine sınır getirilmesine karşı çıkarak bu konuda kararın seçmenlere bırakılması gerektiğini belirtti.

Clinton, gazeteci ve podcast sunucusu Kara Swisher'a verdiği röportajda, seçilmiş siyasetçilere yaş, görevde kalınan süre veya dönem sayısı üzerinden kısıtlama getirilmesi önerilerine katılmadığını ifade etti.

Görev süresi sınırlamalarını "yapay" olarak nitelendiren Clinton, "Buna katılmıyorum. Kararı seçmenler verir. İkimizin de yeniden aday olmaması gerektiğini düşündüğü biri varsa ona oy vermeyiz." dedi.

Clinton'ın açıklamaları, ABD'de Kongre üyelerinin görevde kalabileceği süreye ilişkin kısıtlama önerilerinin yeniden tartışıldığı bir dönemde geldi.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri 2, Senato üyeleri ise 6 yıllık dönemler için seçiliyor. Ancak her iki kanatta da üyelerin yeniden seçilmek için kaç kez aday olabileceğine ilişkin bir sınır bulunmuyor.

Kongre üyelerine görev süresi sınırı getirilmesini savunanlar, böyle bir uygulamanın siyasette yenilenmeyi teşvik edeceğini, görevdeki siyasetçilerin yeniden seçilme avantajlarını azaltacağını ve aynı kişilerin onlarca yıl boyunca iktidarda kalmasını önleyeceğini ileri sürüyor.

Bu öneriye karşı çıkanlar ise kısıtlamaların seçmenlerin deneyimli temsilcileri görevde tutma hakkını sınırlandıracağını ve seçilmemiş Kongre çalışanları, lobiciler ve çıkar gruplarının etkisini artırabileceğini savunuyor.

ABD'de Kongre üyelerine görev süresi sınırı getirilmesi için Anayasa değişikliği yapılması gerekiyor.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
'Game of Thrones' yıldızı Owen Teale İstanbul'da

Dünyaca ünlü dizinin yıldızı İstanbul’da: Gözlerim doldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nadir görülen pembe yunus Umman kıyılarında ortaya çıktı

Birdenbire ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul'da polis ekiplerine silahlı saldırı
Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Trump: Rusya-Ukrayna savaşında çözüme hiç olmadığı kadar yakınız

Trump'tan al haberi! 4 yıldır devam eden savaşta anlaşma yakın
Galatasaray'dan Lille karşısında bir ilk

Maç sonunda ortaya çıktı! Fransızlar bunu yıllarca hazmedemez
Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Meclis'te ilk adım atıldı