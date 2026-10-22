Hillary Clinton görev süresi sınırlamalarını yapay buldu, kararı seçmenler verir dedi

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, seçilmiş siyasetçilerin görevde kalma süresine sınır getirilmesine karşı çıkarak bu konuda kararın seçmenlere bırakılması gerektiğini belirtti.

Clinton, gazeteci ve podcast sunucusu Kara Swisher'a verdiği röportajda, seçilmiş siyasetçilere yaş, görevde kalınan süre veya dönem sayısı üzerinden kısıtlama getirilmesi önerilerine katılmadığını ifade etti.

Görev süresi sınırlamalarını "yapay" olarak nitelendiren Clinton, "Buna katılmıyorum. Kararı seçmenler verir. İkimizin de yeniden aday olmaması gerektiğini düşündüğü biri varsa ona oy vermeyiz." dedi.

Clinton'ın açıklamaları, ABD'de Kongre üyelerinin görevde kalabileceği süreye ilişkin kısıtlama önerilerinin yeniden tartışıldığı bir dönemde geldi.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri 2, Senato üyeleri ise 6 yıllık dönemler için seçiliyor. Ancak her iki kanatta da üyelerin yeniden seçilmek için kaç kez aday olabileceğine ilişkin bir sınır bulunmuyor.

Kongre üyelerine görev süresi sınırı getirilmesini savunanlar, böyle bir uygulamanın siyasette yenilenmeyi teşvik edeceğini, görevdeki siyasetçilerin yeniden seçilme avantajlarını azaltacağını ve aynı kişilerin onlarca yıl boyunca iktidarda kalmasını önleyeceğini ileri sürüyor.

Bu öneriye karşı çıkanlar ise kısıtlamaların seçmenlerin deneyimli temsilcileri görevde tutma hakkını sınırlandıracağını ve seçilmemiş Kongre çalışanları, lobiciler ve çıkar gruplarının etkisini artırabileceğini savunuyor.

ABD'de Kongre üyelerine görev süresi sınırı getirilmesi için Anayasa değişikliği yapılması gerekiyor.

Kaynak: AA