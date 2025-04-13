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Hilal Demir, Tatvan'da Öğrencilerle Buluştu

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Eğitimci-yazar Hilal Demir, Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Aşinalık Körlüğü' başlıklı konferans düzenleyerek gençlere değerler eğitimi verdi.

Yazar Hilal Demir, Tatvan'da öğrencilerle buluştu

BİTLİS - Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'ndan Eğitimci-Yazar ve Sunucu Hilal Demir, "Maziden Atiye Ahlat" programının ardından Tatvan'a gelerek Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

"Aşinalık Körlüğü" başlığıyla düzenlenen konferansta öğrencilerle buluşan Hilal Demir, "Değerlerimizle Değerliyiz" mottosu etrafında, köklerinden güç alan ve çağın donanımıyla yetişen gençlerin yarının umudu olduğunu vurguladı. Konferansta eğitimin, her türlü kalkınmanın temel dinamiği olduğu ifade edilirken, çocukların nitelikli eğitime erişiminin sağlanmasının ve onların hem çağın gereklilikleriyle donatılmasının hem de kültürel kökleriyle güçlü bireyler olarak yetiştirilmesinin temel hedef olduğu dile getirildi.

Gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hilal Demir, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda gençlerle bir araya gelmenin kendisi için büyük bir onur ve mutluluk olduğunu ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Güncel
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