Hilal Çelenk'in Yeni Filmi 'Heyelan' İle İznik'te Çekimlere Başlanıyor

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Hilal Çelenk'in yazıp yönettiği 'Heyelan' filminin çekimlerine 1 Eylül'de İznik'te başlanacak. Film, evlat acısının evrenselliğini ve insan ruhunun direncini konu alıyor. Başrollerde Şennur Nogaylar, Hakan Bilgin ve Yağmur Damcıoğlu yer alıyor.

Hilal Çelenk'in yazıp yönettiği, yapımcılığını Hilal Film ve Mona Film'in üstlendiği "Heyelan" filminin çekimlerine 1 Eylül'de İznik'te başlanacak.???????

Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre, evlat acısının evrenselliğini ve bu acı karşısında insan ruhunun direncini ele alan filmin başrollerini Şennur Nogaylar, Hakan Bilgin ve Yağmur Damcıoğlu paylaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteklediği filmin müziklerini ise Londra Royal College of Music'te eğitim alan besteci Işın Eray hazırlıyor.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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