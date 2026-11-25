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Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in ailesi, Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de taziyeleri kabul etti.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde tedavi gören Çetin'in vefatının ardından Artİstanbul Feshane'de taziye programı düzenlendi.

Programda Çetin'in eşi İnci Çetin, kızları Ece ve Handan Çetin, oğlu Arın Çetin ile yeğeni Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Çetin taziyeleri kabul etti.

İstanbul Valisi Davut Gül de programa katılarak Çetin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Çetin için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda katılımcılar, taziye alanına konulan deftere duygu ve düşüncelerini yazdı.

Programa ayrıca eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB eski başkanlarından Bedrettin Dalan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, belediye başkanları ve kaymakamlar katıldı.

Beşiktaş Kulübü eski başkanlarından Hasan Arat da aileye başsağlığı dileklerini ileterek, üzerinde "Hikmet Çetin" yazılı Beşiktaş forması hediye etti.

Hikmet Çetin'in cenazesi yarın İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya gönderilecek.

Çetin için 27 Kasım Cuma günü saat 11.00'de TBMM'de devlet töreni düzenlenecek. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çetin'in naaşı Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA