CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Hikmet Çetin: "Milletin İradesine Bir Kez Daha Darbe Vurulmuştur"

(ANKARA)- Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararıyla ilgili, "Bu hukuk ve mantık dışı kararla delegenin, milletin iradesine bir kez daha darbe vurulmuştur" dedi.

CHP'nin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu hukuk ve mantık dışı kararla delegenin, milletin iradesine bir kez daha darbe vurulmuştur. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız. Başkalarının bir hesabı varsa milletin de bir hesabı vardır."

