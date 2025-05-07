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Hıfzırrahman Raşit Öymen 46. ölüm yıl dönümünde anıldı

Hıfzırrahman Raşit Öymen 46. ölüm yıl dönümünde anıldı
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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, vefatının 46. yılında Ankara'daki mezarı başında anıldı. Anma törenine CHP yetkilileri ve ailesi katıldı.

ESKİ CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in babası, eğitim bilimci, yazar, öğretim üyesi ve 7-8'inci dönem CHP Bolu Milletvekili Hıfzırrahman Raşit Öymen, vefatının 46'ncı yılında Ankara'daki mezarı başında anıldı.

Hıfzırrahman Raşit Öymen'in, vefatının 46'ncı yılında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarındaki anma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, oğlu eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, yeğeni eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP İl Başkanı Ümit Erkol ve partililer katıldı. Törende Hıfzırrahman Raşit Öymen'in mezarına çelenk bırakılarak, dua edildi.

'CUMHURİYETÇİ EĞİTİM ANLAYIŞINI GELECEK KUŞAKLARA TAŞIMIŞTIR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cumhuriyet'e katkı sunmuş büyük eğitimcileri mezarları başında andıklarını belirterek, "Bugün de Cumhuriyet'in kuruluş döneminden sonraki yıllara eğitim alanında önemli katkılar sunan Hıfzırrahman Raşit Öymen'i anmak için buradayız. Öymen ailesi, içinde çok sayıda eğitimci ve pedagog barındıran, Türkiye'ye eğitim alanında büyük hizmetler vermiş bir ailedir. Hıfzırrahman Raşit Öymen de bu geleneği on yıllar boyunca sürdürmüş, düşünce arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyetçi eğitim anlayışını gelecek kuşaklara taşımıştır" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, ailelerinde her zaman öğretmenler bulunduğunu belirterek, "Atanan ya da atanamayan tüm öğretmenlere en içten dileklerimi sunuyorum. Bugünkü eğitim uygulamalarının daha iyi bir yöne evrilmesini, eğitimde reform hamlelerinin bir an önce başlamasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

'GERİ ADIM ATMAK ONUN DOĞASINDA YOKTU'

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, amcası Hıfzırrahman Raşit Öymen'in mücadeleci bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyerek, "Örsan Öymen'i yazılarından dolayı tutuklamaya kalktıklarında amcama, 'Bu konuda ne söylemek istersiniz' diye sordular. O da 'Onu tutuklarlarsa Altan yazar, Altan'ı da tutuklarlarsa ben yazarım, beni de tutuklarlarsa bu ayıp onlara yeter' demişti. Geri adım atmak onun doğasında yoktu. Ailece kendisiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Samet ÖKSÜZ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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