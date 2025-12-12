Çin'in Hidrojenle Çalışan İha'sı En Uzun Mesafe Uçuş Rekorunu Kırdı

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen hidrojenle çalışan çok rotorlu insansız hava aracı (İHA), 188,605 kilometrelik uçuşuyla dünya rekoru kırdı. Guinness Dünya Rekorları, perşembe günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 7. Zhejiang Uluslararası Akıllı Ulaşım Sektörü Fuarı'nda rekoru resmen duyurdu.

Beihang Üniversitesi'nin verdiği bilgilere göre Tianmushan-1 adlı İHA'nın 16 Kasım'da Hangzhou'da gerçekleştirilen uçuşu dört saati aşkın sürede tamamlandı.

Uçuşa ait tüm verilerin Guinness standartlarını karşıladığı, uçuşun gerçek zamanlı olarak izlendiği ve resmi şekilde doğrulandığı, uçuş boyunca itiş sisteminin kararlı kaldığı ve İHA'nın manevra kabiliyetinin örnek teşkil ettiği belirtildi.

Beihang Üniversitesi bünyesindeki Tianmushan Laboratuvarı tarafından geliştirilen Tianmushan-1, alçak irtifa ekonomisi alanındaki önemli projelerden biri olarak öne çıkıyor. İlk uçuşunu Ağustos 2024'te gerçekleştiren İHA, Nisan 2025 itibarıyla üretim aşamasına geçti.

Üniversitenin verdiği bilgilere göre 1.600 milimetre gövde açıklığına ve 19 kilogram boş ağırlığa sahip olan sıfır emisyonlu İHA, 6 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. İHA ayrıca 240 dakikalık ultra uzun bir boş yük dayanıklılığına sahip ve eksi 40 santigrat derece ile 50 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda güvenilir şekilde çalışıyor.

Tianmushan-1, 100 kilometre menzilde görüş hattı ötesi (BVLOS) otonom operasyon gerçekleştirebiliyor.

Tianmushan-1, yüksek hızlı ekolojik devriyeler, petrol ve doğalgaz boru hattı incelemeleri, yeni enerji tesisi işletimi ve yönetimi, adalar için ikmal, kentsel trafik yönetimi ve acil durum müdahale operasyonları için kullanılıyor.

Bu yeni dünya rekoru, hidrojenle çalışan İHA'ların geniş ticari potansiyelini gösteriyor.