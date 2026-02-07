Haberler

Siirt'te HES inşaatında kamyonda sıkışan şoför hayatını kaybetti

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde hidroelektrik santrali inşaatında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonun içinde sıkışan 65 yaşındaki şoför Tayran Atun hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santrali ( Hes ) inşaatında yan yatan kamyonda sıkışan şoför Tayran Atun (65), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde, Yağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. HES şantiyesinde, Tayran Atun'ın kullandığı kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta sıkışan Tayran Atun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Atun'un cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
