Hıdırellez öncesi gül satışı arttı

ANTALYA'da, baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez öncesinde dileklerini gül dibine gömmek isteyenler çiçekçilere yöneldi. En çok kırmızı ve beyaz gül tercih edilirken, satışlarda yüzde 30 ila 40 arasında artış yaşandı. Fiyatlar ise 150 liradan başlayıp 750 liraya kadar yükseldi.

Baharın habercisi Hıdırellez'de geleneksel dilek ritüellerini yerine getirmek isteyenler, çiçekçilere yöneldi. Gül dibine gömülen dilekler için özellikle kırmızı ve beyaz gül fideleri yoğun ilgi görürken, satışlarda dikkat çeken artış yaşandı.

Çiçekçi Mustafa Tabur (80), 6 Mayıs'ta kutlanacak Hıdırellez ve özel günlerin satışlara doğrudan etki ettiğini belirterek, "Anneler Günü, Hıdırellez gibi özel günlerde satışlarımız artıyor. Bu dönemlerde herkes hazırlığını yapıyor, biz de ona göre stok oluşturuyoruz" dedi.

'DİLEKLER GÜL DİBİNE GÖMÜLÜYOR'

Hıdırellez'de gül ile ilgili yaygın bir inanış olduğunu ifade eden Tabur, "Birçok aile bunun gerçek olduğuna inanır. İnsanlar dileklerini kağıda yazıp gül dibine gömüyor. Bazıları da denize atıp arkasına bakmadan gidiyor. Dileklerin gerçekleştiğine inanılıyor. Bu da gül satışlarını artırıyor. Yüzde 30 ile 40 arasında satışlarda artış yaşanıyor" diye konuştu.

KIRMIZI VE BEYAZ GÜL ÖNE ÇIKIYOR

Vatandaşların farklı renklerde güllere ilgi gösterdiğini, en çok kırmızı ve beyazın tercih edildiğini söyleyen Tabur, "Herkes kendi dileğine göre seçim yapıyor ama kırmızı ve beyaz gül daha çok tercih ediliyor" dedi.

FİYATLAR 150 LİRADAN BAŞLIYOR

Gül fiyatlarının türüne göre değiştiğini belirten Tabur, "Küçük ve mini güller 150-200 liradan başlıyor. Daha büyük ve özel türlerde 250 liradan başlayıp 750 liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
