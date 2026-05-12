Denize atılan Hıdırellez dileklerini topladı

Antalya'da Hıdırellez gecesi suya atılan dilek notları, dalgıçlar tarafından denizden toplanarak çevre temizliği yapıldı. Dalgıç Hüseyin Fırat, dileklerin yanı sıra birçok kişinin isteklerini belirttiği kağıtların denizi kirlettiğine dikkat çekti.

ANTALYA'da her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan Hıdırellez'de denize atılan dileklerinin yer aldığı poşet ve kağıtlar, dalgıçlar tarafından toplanıyor. Dalgıç Hüseyin Fırat, dilekler arasında ev, araba, süpürge, cep telefonu gibi istekler olduğunu söyledi.

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde baharın gelişini, doğanın uyanışını, bolluk ve bereketi simgeleyen Hıdırellez'de, Antalya'da vatandaşlar su geçirmez poşetler içerisinde kırmızı kurdele veya kırmızı keseye sarılı dileklerinin olduğu kağıtları denize atıyor. Dalgıçlar, deniz temizliği çalışmaları kapsamında, diğer çöplerle birlikte dileklerin olduğu bu poşetleri çıkartıp, çöpe atıyor.

DİLEKLERDEN 58 TL TOPLADI

Deniz tabanının Hıdırellez dilekleriyle dolu olduğunu belirten dalgıç Hüseyin Fırat, "Baharın gelişi, bereket, sağlık ve umutla ilişkilendirilen Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Maalesef bizim de bu hafta sonu yaptığımız dalışta Hıdırellez'den kalma dilekler karşımıza çıktı. Her yer kağıt parçası, elimden geldiğince topladım ama bitecek gibi değil. Lapa lapa olmuşlar. Hıdırellez dileklerini topluyor ve denizi temizliyoruz. Kırmızı keselerin içi hep dilek notlarıyla dolu. Hatta birisi anahtarlarla birlikte atmış dileğini, muhtemelen ev diliyor. Neredeyse her dilek kağıdının veya kesesinin içinde de madeni 1 TL vardı. Her biri 1 TL olmak üzere toplam 58 TL topladım" dedi.

POŞETLER DENİZİ KİRLETİYOR

Bazı poşetlerde birden fazla kişinin dileğinin yer aldığını anlatan Fırat, "Açtığım poşetlerden 7-8 farklı kağıt çıktı. Birçok kişi dileklerini koyduğu poşet ve kesenin içine bir de taş koymuştu. Dilek kağıtlarının dalgaların etkisiyle karaya vurmasını engellemeyi amaçlamışlar. Bir arkadaş dilek işini biraz abartmış ve 'Manas Destanı'nı baştan yazmış sanırım. Dilek notları genellikle kırmızı keselerin içine konulmuş veya kırmızı iple bağlanmıştı. Mürekkepli kağıtlar, kaplamalı notlar, kurdeleler ve poşetler maalesef denizleri kirletiyor" diye konuştu.

Konyaaltı Varyant ve Atatürk Parkı'nın olduğu alanlardan dalış yaparak denizden poşet ve kağıtları toplayan Fırat, dilekler arasında ev, araba, cep telefonu, elektrikli süpürge, evlilik, torun, sınırsız para, hastalığın geçmesi, çocuk gibi istekler bulunduğunu anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

