Haberler

HİB Başkanlığı'na Prof. Dr. Murat Şeker seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HİZMET İhracatçıları Birliği'nin (HİB) seçimli genel kurulunda başkanlığa, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker seçildi.

HİB başkanı seçilen Prof. Dr. Murat Şeker sanal medya hesabından bir açıklama yaptı. HİB'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmekten büyük onur duyduğunu ifade eden Şeker, "Türkiye'nin hizmet ihracatı, ekonomimizin büyüme hedefleri doğrultusundaki stratejik alanlardan birini oluşturuyor. Türk Hava Yolları olarak, ülkemizin hizmet ihracatı şampiyonu olma sorumluluğuyla, ülkemizin bu alandaki potansiyelini küresel ölçekte göstermeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Günümüzde hizmet ihracatı; turizmden ulaştırmaya, sağlıktan eğitime, yazılımdan danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede ülkemize döviz kazandıran, istihdam oluşturan ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen en önemli güçlerden biridir. Yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değil, aynı zamanda Türkiye'nin bilgi birikimini, kalite anlayışını ve rekabet gücünü dünyaya taşıması bakımından da büyük değer taşımaktadır" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNA KATKI SUNACAĞIZ'

Şeker açıklamasında, "Girişimcilerimize, çalışanlarımıza ve genç nesillerimize yeni fırsat alanları açmaktadır. Bu nedenle hizmet ihracatını artırmak; yalnızca sektörlerimizin değil, Türkiye'nin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliğindedir. Bu görevi devraldığım Sayın Şekib Avdagiç'e, görev süresi boyunca sektörümüze sunduğu kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerimize de emekleri ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Hizmet İhracatçıları olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna güçlü bir katkı sunmak amacıyla çalışmayı, üretmeyi ve ülkemizi küresel ölçekte daha da bilinir kılmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor

Piyasaların uykularını kaçıracak saldırı! Yangın saatlerdir sürüyor
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi

Günlerce devam eden kriz, bu görüntüyle son buldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı

Açıkça adres gösterip katliam talimatı verdiler
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında

Sopayla defalarca vurdu! Dehşete düşüren görüntüler
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu