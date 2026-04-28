HİB Başkanlığı'na Prof. Dr. Murat Şeker seçildi

HİZMET İhracatçıları Birliği'nin (HİB) seçimli genel kurulunda başkanlığa, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker seçildi.

HİB başkanı seçilen Prof. Dr. Murat Şeker sanal medya hesabından bir açıklama yaptı. HİB'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmekten büyük onur duyduğunu ifade eden Şeker, "Türkiye'nin hizmet ihracatı, ekonomimizin büyüme hedefleri doğrultusundaki stratejik alanlardan birini oluşturuyor. Türk Hava Yolları olarak, ülkemizin hizmet ihracatı şampiyonu olma sorumluluğuyla, ülkemizin bu alandaki potansiyelini küresel ölçekte göstermeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Günümüzde hizmet ihracatı; turizmden ulaştırmaya, sağlıktan eğitime, yazılımdan danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede ülkemize döviz kazandıran, istihdam oluşturan ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen en önemli güçlerden biridir. Yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değil, aynı zamanda Türkiye'nin bilgi birikimini, kalite anlayışını ve rekabet gücünü dünyaya taşıması bakımından da büyük değer taşımaktadır" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNA KATKI SUNACAĞIZ'

Şeker açıklamasında, "Girişimcilerimize, çalışanlarımıza ve genç nesillerimize yeni fırsat alanları açmaktadır. Bu nedenle hizmet ihracatını artırmak; yalnızca sektörlerimizin değil, Türkiye'nin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliğindedir. Bu görevi devraldığım Sayın Şekib Avdagiç'e, görev süresi boyunca sektörümüze sunduğu kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerimize de emekleri ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Hizmet İhracatçıları olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna güçlü bir katkı sunmak amacıyla çalışmayı, üretmeyi ve ülkemizi küresel ölçekte daha da bilinir kılmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı