Üye Girişi
Haberler

Heyelan sonucu karayoluna inen toprak yığını kaldırıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kara yoluna inen toprak yığını, Karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı. Trafik akışı normale döndü.

Heyelan sonucu karayoluna inen toprak yığını kaldırıldı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde heyelan sonucu kara yoluna inen toprak yığını, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından kaldırıldı.

Muş-Erzurum kara yolunun 50. kilometresinde heyelan meydana gelmesi sonucu trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyordu. Bölgede çalışma başlatan Karayolları 113. Şube Şefliği Varto Şantiyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak yığınını kaldırdı. Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini ve ulaşımın devamlılığını sağlamak için çalışmalarını hızlandıran ekipler, kısa sürede yoldaki tüm toprak yığınını kaldırdı.

Açıklamalarda bulunan Varto Şantiye Şefi Mehmet Atıf Andiç, Muş -Erzurum yolunun 50. kilometresinde dağdan kayan toprağın yola gelmesi sonucunda çalışma başlattıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye 7-24 çalışıyoruz. Gelen heyelandan dolayı çalışmalarımızı başlattık. Karayolları olarak 7-24 hizmetteyiz. Yaptığımız çalışma ile Muş-Erzurum yolumuz şu an tamamen açıldı. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde trafikte seyir edebilir" dedi.

Karayolları çalışanı Muhammed Memiş ise araçların geçişlerini sağlamak üzere çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Yola gelen heyelandan dolayı ekip olarak çalışmalarımız sabahtan beri devam ediyor. Bende yolun güvenliğini sağlıyorum. Araçlara güvenli olarak yol veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Varto Muş Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ATM para çekme limiti ne kadar oldu? ATM'lerde nakit çekim limiti artırıldı Muğla'da gezilecek yerler? Muğla iklimi! Muğla tatil beldeleri! Salda Gölü nerede? Burdur Salda Gölü! Salda Gölü tarihi! Salda Gölü kamp alanları! Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığında neler yenmeli? Şeker hastalığına ne iyi gelir? Mardinde gezilecek yerler nerelerdir? Mardin de gezilecek yerlerin listesi Mardin Midyat'ta gezilecek yerler nereler? Rüyada kömür görmek ne anlama gelir? Rüyada kömür yığını görmek nedir? Rüyada kömür çuvalı görmek, rüyada mangal kömürü görmek ne demek? Emekli ikramiyesi 3 bin TL mi oldu, kaç TL oldu? 18 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Gaddar final mi yapacak? Gaddar bitiyor mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title