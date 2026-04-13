Bitlis'te heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerce açıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı. Çalışmalar sonrası araçların geçişine izin verildi.
İlçede Nazar yolu olarak bilinen güzergahtaki Çalışkanlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yoldaki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 118. Şube Şefliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.
Yoldaki toprak yığını ve taşları temizleyen ekipler, araçların geçişini sağladı.
Kaynak: AA / Orhan Alca