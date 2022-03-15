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Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Demirören Haber Ajansı - Sayım Özmen - Güncel
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Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde iki gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan köy grup yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

SASON, BATMAN (DHA) - BATMAN'ın Sason ilçesinde iki gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan köy grup yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Sason'da iki gün önce etkili olan kar yağışının ardından, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, Derince Grup Yolu'na düştü. 17 köyün ulaşımını sağlayan yol ulaşıma kapanırken, olumsuz hava koşulları ve heyelan riski nedeniyle çalışma yapılamadı. İl Özel İdaresi ekipleri, bugün 8 saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açtı.


Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Demirören Haber Ajansı / Sayım Özmen - Güncel

Sason, Güncel, Haberler

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