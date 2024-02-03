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Heyelan nedeniyle cami minaresi yıkıldı

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Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde yaşanan heyelan sonucunda bir evin üzerine cami minaresi yıkıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

HEYELAN NEDENİYE CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce yaşanan heyelan paniğe neden oldu. Heyelan nedeniyle köydeki birçok evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. Bazı evler tahliye edildi. Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan vakıflara ait Günebakan Köyü Merkez Cami minaresi bu akşam saat 22.00 sıralarında bir evin üzerine yıkıldı. Yaşanan olayda evlerin daha önceden boşaltılmasından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Fatih YILMAZ/NİKSAR, (Tokat),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Günebakan Niksar Cami Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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