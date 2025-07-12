Heybeliada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyeti Ekiplerince Kurtarıldı

Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Heybeliada açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek, Küçükyalı Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.