Heybeliada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyeti Ekiplerince Kurtarıldı
Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Küçükyalı Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Heybeliada açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek, Küçükyalı Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel