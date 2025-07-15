Heybeliada Açıklarında Motoryat Tekneye Çarptı, 7 Kişi Kurtarıldı

Heybeliada Açıklarında Motoryat Tekneye Çarptı, 7 Kişi Kurtarıldı
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Heybeliada açıklarında bir motoryatın çarptığı tekne battı. Denize düşen 7 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

Heybeliada açıklarında motoryatın çarptığı tekne battı. Denize düşen 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Heybeliada Alman Koyu açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki tekneye motoryat çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan tekne kısa sürede battı. Teknede bulunan 7 kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denize düşen 7 kişi kısa sürede kurtarıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin müdahalesini başka teknede bulunanlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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