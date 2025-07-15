Heybeliada Açıklarında Motoryat Tekneye Çarptı, 7 Kişi Kurtarıldı

Heybeliada açıklarında motoryatın çarptığı tekne battı. Denize düşen 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Heybeliada Alman Koyu açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki tekneye motoryat çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan tekne kısa sürede battı. Teknede bulunan 7 kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denize düşen 7 kişi kısa sürede kurtarıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin müdahalesini başka teknede bulunanlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.