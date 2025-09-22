Haberler

Hevsel Bahçeleri'nde Anız Yangını Söndürüldü

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri mevkisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri mevkisinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri mevkisinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine yangına, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin çabasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
