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Diyarbakır'da 12 bin 174 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Diyarbakır Sur'daki UNESCO mirası Hevsel Bahçeleri'nde düzenlenen narkotik operasyonunda 12 bin 174 kök Hint keneviri sökülerek imha edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde, 12 bin 174 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Dicle Nehri kenarındaki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat, Havacılık Şube Müdürlüğü ile diğer birimlerin de destek verdiği operasyonda 23 farklı alanda çalışma yürütüldü.

Operasyona, arama tarama çalışmaları boyunca polis helikopteri ve dron havadan destek verdi.

Operasyonda, ele geçirilen 12 bin 174 kök Hint kenevir bitkisi sökülerek imha edildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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