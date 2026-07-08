"Hesperides" sergisi, İstanbul Concept Gallery'de sanatseverlerle buluştu

İstanbul Concept Gallery, Su Alara Acerol ve Deniz Defne Acerol'un ilk düet sergisi "Hesperides"e ev sahipliği yapıyor.

Sergi, mitolojik bir anlatıyı tekrarlamak yerine iki sanatçının bağımsız dünyalarını bir araya getiren bir metaforu sanatseverlere sunuyor.

Yunan mitolojisinde altın elmaların korunduğu bahçe olarak bilinen "Hesperides", sergide insanın korumaya değer bulduğu kavram ve değerler üzerine düşünmeye açılan ortak bir alan işlevi görüyor. Küratörlüğünü Işık Gençoğlu'nun üstlendiği seçki, iki farklı resim pratiğinin yan yana geldiğinde oluşturduğu düşünsel bağa odaklanırken, izleyiciye "Peki ya sizin altın elmanız nedir?" sorusunu yöneltiyor.

Bilkent ve Koç üniversitelerinde arkeoloji ve sanat tarihi eğitimlerini tam burslu olarak tamamlayan ve çeşitli kurtarma kazılarında görev alan Su Alara Acerol, sanat pratiğini bu akademik arka planla zenginleştiriyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Resim Bölümü'nden 2013'te mezun olan Deniz Defne Acerol ise hikaye anlatıcılığını ve hayali mekan kurgularını mitolojik imgelerle bugüne taşıyor.

İki sanatçının farklı tekniklerle meydana getirdiği eserlerden oluşan sergi, 8 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.