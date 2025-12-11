Haberler

Adana'da Hesabı Ödemeyen Şüpheli, Mekandan Atıldıktan Sonra Geri Dönüp Solisti Öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir eğlence mekanında, hesabı ödemeyen bir müşteri tartışmanın ardından geri döneceği bahanesiyle mekana döndü ve solist Kenan Arslan’a ateş açarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayda bir kişi de yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

1) HESABI ÖDEMEYİNCE MEKANDAN ATILDI, GERİ DÖNÜP KONUŞMA BAHANESİYLE SOLİSTİ ÖLDÜRDÜ

ADANA'da hesabı ödemeyince iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan ile tartışıp, dışarı çıkarıldığı eğlence mekanına konuşma bahanesi ile geri dönen şüpheli ve arkadaşları, tabancalarla ateş açtı. Kenan Arslan hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerden 2'si yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, eğlendiği mekanda hesabı ödemeyince iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan tarafından uyarıldı. Duruma sinirlenen kişi, masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlattı. Bunun üzerine bu kişi, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra mekana arkadaşlarıyla birlikte dönen şüpheli, Arslan'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada, şüpheli ile arkadaşları tabancalarla ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Arslan ile Abdülhalik Denk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Arslan, kurtarılamadı. Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Hüseyin Ç. ile B.D.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title