Herzog, Netanyahu'nun affı için uzlaşma çağrısı yaptı

Güncelleme:
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasından af talebine ilişkin İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ile başbakanın avukatı Amit Hadad'a uzlaşmaya varmaları için resmi davette bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Avukat Michal Tsuk-Shafir'in Cumhurbaşkanı Herzog adına, Netanyahu'nun af talebine ilişkin taraflara uzlaşma görüşmeleri için mektup gönderdiği bildirildi.

Uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirmeleri için Başsavcı Miara ve Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın Cumhurbaşkanlığı Konutu'na davet edildiği mektupta, taraflar arasında af talebine ilişkin bir anlaşma sağlanmasının ülkenin çıkarına olacağı vurgulandı.

Baharav-Miara ve Hadad'ta gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Tarafların herhangi bir taahhüt veya ön koşul olmaksızın masaya oturması kaydıyla, görüşmelerin yürütülmesi için gerekli süreci başlatmak üzere, en kısa sürede, açık yüreklilikle, samimi ve iyi niyetlerle Cumhurbaşkanlığı Konutu'na davetlisiniz."

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, pazar yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affına ilişkin kararını erteleyeceğini ve öncelikle uzlaşı çabalarının "tüketilmesi" gerektiğini duyurmuştu.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı

Açıkça adres gösterip katliam talimatı verdiler
Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında

Sopayla defalarca vurdu! Dehşete düşüren görüntüler
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir