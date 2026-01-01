Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Herson bölgesindeki kafeye saldırısında 20'den fazla kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki bir kafeye düzenlediği insansız hava aracı saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıya ilişkin 'terör saldırısı' olarak değerlendirilen olayda, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki kafeye insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 20'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

Petrenko, Komitenin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece Herson bölgesindeki Kalançak ilçesine bağlı Horlı köyünde bulunan kafeye Ukrayna'nın mühimmatla donatılmış İHA'larla büyük bir saldırı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısında 20'den fazla kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Petrenko, "terör saldırısı" ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, sivillerin yılbaşını karşıladığı Karadeniz kıyısında yer alan Horlı köyündeki kafe ve otele İHA'larla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı ilhak edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası